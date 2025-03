Reggio Emilia, Priftis: "Varese è una squadra che ha cambiato volto"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Siamo nel pieno di un periodo denso di impegni e che continuerà con la stessa intensità anche nelle prossime settimane. Varese è una squadra che ha cambiato volto con l’arrivo del nuovo allenatore, che ovviamente essendo greco come me conosco bene, e del nuovo playmaker: stanno giocando con maggiore solidità, più efficaci in difesa e con un attacco che, pur mantenendo la propria identità, sta cercando di gestire meglio il ritmo delle partite. Per noi sarà fondamentale l’attenzione difensiva, specialmente nelle situazioni di uno contro uno, così come la gestione del ritmo: giocando in trasferta, dovremo essere bravi a controllarlo. Sappiamo che ci attende una sfida difficile, sia per il valore dell’avversario che per il nostro attuale calendario fitto di impegni, ma dovremo farci trovare pronti. Quando si affrontano così tante partite in pochi giorni, è essenziale trovare il giusto equilibrio in allenamento per preservare freschezza e intensità in partita. Abbiamo qualche piccolo acciacco, come è normale che sia in questa fase della stagione, ma nulla che ci impedirà di presentarci al completo per questa sfida”.