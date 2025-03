Reggio Emilia, Priftis: "È una partita cruciale, fondamentale per entrambe le squadre"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “È una partita cruciale, fondamentale per entrambe le squadre. Venezia arriva da un ottimo periodo, con quattro vittorie consecutive, e sembra aver trovato una grande chimica di squadra. Hanno un roster profondo, giocatori esperti e stanno giocando un basket molto efficace. Sappiamo che sarà una gara estremamente impegnativa, nella quale dovremo essere al nostro massimo livello di competitività ed energia per provare a portarla a casa. Dopo tanti viaggi e partite ravvicinate, la cosa migliore che possiamo fare è non pensarci troppo. Sappiamo che il doppio impegno porta inevitabilmente stanchezza, ma lo abbiamo voluto noi e tutto sommato lo stiamo gestendo bene. Dobbiamo semplicemente scendere in campo e dare il massimo, senza cercare alibi. Questa gara ha un peso importante, vincere significherebbe andare sul 2-0 negli scontri diretti con Venezia e ottenere un vantaggio nella volata finale. La lotta per i playoff è serrata, c’è una sorta di mini torneo tra quattro squadre – noi, Venezia, Trieste e Tortona – per tre posti, e ogni vittoria in questa fase della stagione può fare la differenza”.