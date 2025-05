Reggio Emilia, Priftis: "Non siamo riusciti a competere con la loro fisicità"

Il coach della Unahotels analizza i motivi della sconfitta del PalaShark in Gara2 con Trapani. "Prima di tutto complimenti a Trapani per una vittoria chiara e netta. Per quanto riguarda la partita finché abbiamo giocato a basket è stata alla pari. Poi è diventata una partita mista a wrestling. Non siamo riusciti a competere allo stesso modo. Qualcuno la chiamerà fisicità, ma per me è wrestling. È stata tutta una questione di fisicità. Dico questo non perché abbiamo perso la partita: Trapani ha giocato molto bene e meritato di vincere. Lasciamo perdere da qualsiasi commento gli arbitri, io ho parlato solo di fisicità".