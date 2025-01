Reggio Emilia, Priftis: "L’Olimpia sta vivendo il momento migliore della stagione"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Ci aspetta una sfida davvero difficile. Oltre al suo valore che non ha certo bisogno di presentazioni, l’Olimpia sta anche vivendo il momento migliore della loro stagione. Sono una squadra che ha un livello di profondità del roster elevatissimo, ma soprattutto credo sia una delle squadre migliori in Europa nella capacità di leggere le situazioni, punire gli errori della difesa, cogliere ogni piccolo problema di comunicazione degli avversari e sfruttarlo a proprio favore. Ci aspettiamo quindi una partita estremamente esigente per i nostri giocatori, che per competere dovranno esprimersi al loro meglio”.