Reggio Emilia, Priftis: "La peculiarità di Treviso è la grande aggressività offensiva"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “La peculiarità di Treviso è la grande aggressività offensiva con cui scendono in campo, attaccando il ferro ed andando molto forte a rimbalzo d’attacco. Hanno tanti giocatori di talento che sono in grado di segnare in disparati modi ed inoltre quando giocano in casa hanno la spinta del loro pubblico che fa si che sia davvero difficile giocare in un’atmosfera del genere. Siamo reduci da settimane in cui abbiamo affrontato un calendario davvero impegnativo, se non altro giocando di domenica questa volta abbiamo un giorno in più per preparare la sfida, ma credo che ormai sia chiaro a tutti che ogni sfida di questo campionato, a maggior ragione in trasferta, sia sempre molto complessa ed impegnativa. Per vincere servirà un grande sforzo mentale, oltre che recuperare il più possibile dal punto di vista delle energie”.