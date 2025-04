Reggio Emilia, Priftis: "Complimenti a Brescia, partita da post-season"

Il coach della Unahotel si complimenta con la Germani per la vittoria del PalaLeonessa. "Innanzitutto, complimenti a Brescia: per quel che ci riguarda la prima parte della nostra partita è stata brutta, i primi 5 minuti nostri sono stati pessimi. Poi penso che abbiamo fatto per la maggior parte della partita un’ottima gara: alla fine abbiamo perso compostezza, forse è stata anche una combinazione di mentalità e di stanchezza fisica. Per noi è un grande risultato giocare ai playoff e questa è stata effettivamente una partita tosta da post-season. Vogliamo cercare questo tipo di partite fino a fine stagione, oggi siamo venuti qui per combattere e sfortunatamente non abbiamo avuto a disposizione Faried che ci avrebbe aiutato. È un bicchiere da poter vedere mezzo pieno e mezzo vuoto: ci sono stati momenti durante la stagione in cui avevamo parecchia stanchezza per gli impegni ravvicinati, ma penso che per i giocatori, per me e per la società sia stato importante giocare in questa competizione. Penso alla fine che partecipare a queste competizioni sia importante".