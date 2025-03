Reggio Emilia, Priftis: "A Bologna per vendere cara la nostra pelle"

Dimitris Priftis ha parlato alla Gazzetta di Reggio: "Quella con la Virtus Bologna è una partita sentita, ma se restiamo nel campo della competitività, non può essere un derby. Noi e Bologna abbiamo infatti aspettative diverse e budget differenti. In ogni caso, mi fido della mia squadra e lunedì venderemo cara la pelle per provare a uscire vincitori. Conosciamo le qualità di Bologna, hanno giocatori di esperienza e talento nonostante il periodo intenso. Sarà quindi indubbiamente una gara tosta, visto che entrambe le formazioni provengono da un tour de force. Affrontiamo la Virtus con le armi a nostra disposizione".