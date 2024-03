Re dei rimbalzi, infallibile da fuori: Polonair è tornato e trascina la Virtus

LA RINASCITA

Il rientro dopo la malattia e il ritorno ai suoi livelli: contro Brescia Achille Polonara è stato decisivo per la Virtus con i tiri da tre e i suoi rimbalzi: con la Germani ha toccato quota duemila in Serie A.

© IPA Sempre più Polonair. La Virtus, dopo aver festeggiato il suo ritorno sul parquet dopo la scoperta della malattia e l'operazione, adesso si gode anche le prestazioni da trascinatore di Achille Polonara. Come quella di ieri sera, sul parquet della capolista Brescia, agganciata dalla squadra di Banchi proprio grazie al 73-87 del PalaLeonessa.

Vittoria pesante anche in ottica post season, perché mantiene Bologna davanti a Milano, con tutti i vantaggi che ne possono conseguire al termine della stagione regolare (avere il fattore campo a proprio favore, nella serie, può essere decisivo).

Un contributo determinante, nella serata di Brescia, è arrivato proprio dalla canotta numero 33. Lo raccontano già alcuni numeri: 14 punti in 16 minuti valgono il suo nuovo high stagionale. Andando più in profondità, questa quota è stata costruita soprattutto da oltre confine: 4 triple a segno su altrettante tentate, un bel 100% per continuare a lavorare in questa direzione sul fondamentale che gli stava dando un po' di pensieri negativi. In stagione, in campionato, Polanara tira da fuori col 31,1%, percentuale più bassa delle sue abituali possibilità (la media complessiva di tutte le sue stagioni in Serie A sale fino al 35,1%).

© IPA

Contro Brescia ha firmato anche due assist, ma c'è un'altra specialità che brilla: grazie a quelli del PalaLeonessa ha infatti sfondato la quota di 2000 rimbalzi nel nostro campionato. Numeri da grandissimo e da chi è abituato a prendersi ogni centimetro in campo: il suo ritorno sul parquet ha rappresentato una bella storia di vita e di sport, il suo modo di essere ancora protagonista ci racconta, una volta in più, la stoffa dell'uomo e del campione.