Scafati, Ramondino: "Partita vivace e godibile, noi sfortunati"

All'esordio sulla panchina di Scafati in una sfida da ex a Tortona (99-94), Marco Ramondino ha commentato in sala stampa la sconfitta dei campani in Piemonte: "È stata una partita vivace e godibile. Noi confermiamo la competitività che era stata mostrata già prima del mio arrivo: coach Nicola e coach Pilot hanno lavorato tanto, ma, come noi oggi, non sono stati fortunati. Dobbiamo evitare di essere soddisfatti stasera: dal punto di vista dell’atteggiamento la squadra è stata super, ma non basta essere competitivi: dobbiamo portare il nostro livello di esecuzione ancora più in alto. Tantissimi dei vantaggi che Tortona ha creato nascono da nostri errori non forzati, dobbiamo migliorare in questo per vincere più partite possibili. Ritorno a ‘casa’? In 6 stagioni ho dato tutto quello che avevo, per me è sempre un grande piacere vedere questo club ad alti livelli".