Punti, assist e leadership: Ennis porta Napoli fuori dalla crisi

IL PROTAGONISTA

Napoli ha spezzato la striscia di 5 sconfitte consecutive grazie a un'altra grande prova di Tyler Ennis: 12 punti e 10 assist. Dopo la conquista della Coppa Italia, il canadese vuole aiutare la Generazione Vincente a entrare nei playoff

© IPA Serviva qualcosa di speciale per rompere un brutto trend di risultati, con ben cinque sconfitte consecutive. Napoli è riuscita a riaccendere la luce e ha trovato un grande alleato in Tyler Ennis. Il canedese è stato il migliore in campo per la squadra di Milicic, con una valutazione di 24 scaturita da 12 punti, 3 rimbalzi, 1 stoppata e, soprattutto 10 assist. Doppia doppia e, soprattutto, una prova di personalità e classe, come quelle a cui Ennis ha abituato i tifosi della Generazione Vincente.

Sì, perché se la squadra ha avuto un'evidente flessione dopo l'impresa nella Final Eight di Coppa Italia, con il trofeo alzato sotto il cielo di Torino, non si può dire altrettanto di Ennis, che dalla semifinale con Reggio Emilia è sempre andato in doppia cifra in termini di punti e, ben sei volte nelle ultime nove, sfondato i venti di valutazione. Si esalta contro le grandi avversarie, come evidenziano i picchi dei 21 punti nella finale con Milano e dei 20 contro Venezia.

La sua carriera, d'altra parte, dice moltissimo sulla sua dimensione: quasi 200 gare in NBA con le canotte di Phoenix, Milwaukee, Houston e Los Angeles Lakers, oltre alle esperienze europee con Fenerbache, Telekom Ankara e Tofas Bursa (con la media di 12,6 punti a gara in Champions).

In estate era stato l'acquisto che confermava le grandi ambizioni di Napoli, già tradotte in realtà dalla Coppa Italia. Adesso, però, c'è un altro obiettivo da centrare per renderla ancora più grande: assicurarsi un posto nella post season. Ennis vuole fare il suo, già contro Trento: nel mirino la decima gara consecutiva in doppia cifra di punti.