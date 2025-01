Reggio Emilia, Priftis: "Contento per il carattere mostrato sul -20"

Con una rimonta nel finale, l'Unahotels Reggio Emilia è riuscita a espugnare il parquet di Tortona (67-69). Questo il commento a caldo del coach dei biancorossi, Dimitris Priftis: "Sul risultato c'è ovviamente una componente di fortuna sull'ultimo tiro che può entrare come uscire, però mi sento di dire che per come avevamo cominciato la gara ci siamo meritati la chance di vincerla lottando, dando tutto, mostrando una grande determinazione. Non dobbiamo farci prendere dall'euforia per un episodio, dobbiamo continuare a lavorare. Oltre alla vittoria, sono contento per il carattere che abbiamo mostrato reagendo a una situazione di grossa difficoltà che noi stessi avevamo creato, dovendo recuperare a un certo momento 20 punti. Il timeout sull'ultimo possesso? Ho visto come Tortona si stava schierando, il mio assistente ha ricordato che ne avevamo ancora uno, l'ho chiamato per aggiustare qualcosa. Poi avete visto come è finita... È andata così".