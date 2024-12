Reggio Emilia, Priftis: "Penso non potessimo fare meglio"

Al termine della sconfitta al supplementare in BCL maturata in Lituania (94-84 per il Rytas), così ha commentato la prova dell'Unahotels Reggio Emilia il coach biancorosso, Dimitris Priftis: "È stata una partita molto fisica e anche per certi tratti spettacolare da vedere. Abbiamo avuto la nostra chance alla fine dei tempi regolamentari, abbiamo lottato e fatto uno sforzo molto serio per vincere la partita. Il tutto senza quello che è forse il nostro miglior realizzatore, Jamar Smith. Penso non potessimo fare di meglio: sapevamo cosa avrebbero fatto e abbiamo difeso bene, fare più di così sarebbe significato commettere fallo quindi non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Credo che di certo abbiamo mostrato competitività, al netto dell'episodio del tiro finale che ha deciso la partita".