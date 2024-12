Reggio Emilia, Priftis: "Mostrato qualche sintomo di arroganza"

A pochi minuti dalla sconfitta nell'ultimo turno del girone di BCL, così il coach della Unahotels ha commentato il 79-88 del PalBigi col Falco Szombathely: "Complimenti al Falco, hanno giocato con pazienza, sostanza e disciplina. Sfortunatamente in questo match cruciale noi non siamo stati disciplinati, e dopo un approccio molto buono ma limitato al solo primo quarto abbiamo mostrato qualche sintomo di arroganza. C'è stata una mancanza di consistenza a rimbalzo, penso sia la prima volta che abbiamo perso la lotta sotto canestro in modo netto, poi ci siamo disuniti cercando troppe soluzioni individuali".