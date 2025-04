Brescia, Poeta: "Sarà importante tenere alto il ritmo della partita"

Giuseppe Poeta, coach della Germani Brescia, ha presentato in conferenza stampa l'impegno che attende i biancoblu nel tardo pomeriggio di domani (palla a due alle 18.15) contro l'Unahotels Reggio Emilia: "Siamo attesi da una gara che presenta un alto coefficiente di difficoltà, contro una formazione che ha compiuto un ottimo percorso sia in campionato che in BCL. Reggio Emilia è una squadra ben allenata, caratterizzata da una forte ed efficace impronta difensiva, che sa abbinare esperienza e fisicità, presente a rimbalzo d’attacco. Dovremo essere bravi a impattare il loro livello fisico, evitando di concedere seconde opportunità al tiro; vogliamo provare a giocare una partita ad alto numero di possessi, come spesso ci accade davanti al nostro pubblico. Sarà importante tenere alto il ritmo della partita per non consentire alla loro organizzazione difensiva a metà campo di incidere. In difesa bisognerà essere puntuali e disciplinati nei confronti dei loro esterni (Winston, Barford e Smith), abili a creare situazioni individuali e per i compagni. Scendiamo in campo ancora davanti ai nostri tifosi, che sono sempre stati un’arma in più a nostro favore".