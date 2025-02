Trapani, D'Orta: "Pleiss-Pana? Orgogliosi di questa operazione"

Sui canali ufficiali del Trapani Shark, a margine dei ringraziamenti di rito per Tibor Pleiss all'annuncio del suo passaggio al Panathinaikos, è pubblicato anche il commento di Valeriano D'Orta, Direttore Sportivo dei siciliani: "Dinnanzi all’interesse del Panathinaikos, campioni in carica dell’EuroLeague, abbiamo ritenuto corretto concedere la possibilità a Tibor di tornare a calcare il parquet più prestigioso d’Europa. La Trapani Shark è orgogliosa di questa operazione di mercato con una squadra blasonata come il Pana. Facciamo un grosso in bocca al lupo per questo finale di stagione al nostro centro Tibor Pleiss"