Playoff Serie A: Milano vola in semifinale, Sassari riapre la serie contro Venezia

BASKET

Anche gara-3 va all’Olimpia, che s’impone 74-65 a Trento. Pozzecco impedisce alla Reyer di qualificarsi al primo match point

L’Olimpia Milano strappa il pass per le semifinali playoff della Serie A di basket. A Trento, in gara-3, è decisivo il successo per 74-65 contro la Dolomiti Energia: Punter e Moraschini trascinano l’Armani, nonostante un disperato tentativo di rimonta. Discorso diverso invece per Venezia, che spreca a Sassari il primo match point: la Dinamo è letale contro l’Umana Reyer, nettamente battuta 75-60 sotto i colpi di Spissu e Bendzius. Serie allungata.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 65-74

Qualificazioni alle semifinali scudetto portata a casa subito da Milano, anche se contro Trento si rivela un match durissimo fino alla sirena finale: sono un ottimo Moraschini e i soliti Hines e Rodriguez, oltre a Punter, a fare la differenza. L’Olimpia risponde al buon avvio dei tridentini con una tripla di Moraschini, ma la tripla di Maye riporta avanti i padroni di casa. Dopo di che è Datome show: due tiri liberi e tripla in contropiede. Ancora a segno gli ospiti con Biligha e primo quarto che si chiude sul 16-20. L’Armani allunga ancora con un parziale di 12-0 con la tripla di Roll a inizio secondo periodo; Trento reagisce e due canestri di Williams riportano i padroni di casa a -3. Come nel primo quarto è ancora Moraschini a dare la scossa a Milano con la tripla che riporta gli ospiti sul +6. Punter da oltre l’arco allunga ancora per la squadra di Messina, ma Trento risponde con Browne e Morgan per tornare a -5 e il canestro nel finale di Delaney fissa il punteggio all’intervallo sul 29-36 per Milano. Sale poi a 7-0 il parziale a favore per Milano nel terzo quarto, ma ancora una volta la Dolomiti Energia risponde: 45-52, con il match ancora apertissimo a 10 minuti dalla fine. Trento non molla mai: Morgan impatta il risultato e obbliga Ettore Messina a chiamare timeout. LeDay e Roll riportano Milano avanti. Rodriguez infila la tripla determinante del +5 a 90 secondi dalla fine.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 75-60

Un’eccellente Dinamo Sassari annulla il primo match point dellUmana Reyer Venezia, con una schiacciante vittoria per 75-60 che vale il punto dell’1-2 nella serie. Al PalaSerradimigni i ragazzi di Gianmarco Pozzecco giocano una gara di ottimo livello, nonostante l’assenza di Kruslin, infortunato. Dopo una grande partenza (22-12), i sassaresi riescono a prendere il largo con un secondo quarto da applausi, toccando il +20 a metà gara (46-26) e spingendosi sino al +24 (55-31) a metà del secondo periodo. Dopo di che arriva un inevitabile calo, ma la Dinamo è comunque caparbia nel tenere botta al tentativo di rimonta dei veneziani. Cinque in doppia cifra per i biancoblù, con Spissu e Bendzius a quota 13. Martedì sera si replica con gara-4.