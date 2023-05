BASKET

La strepitosa prestazione del 25enne di St. Louis, che realizza 51 punti, è decisiva per il successo dei padroni di casa. Philadelphia cade con un netto 112-88, delude Embiid

© Getty Images L'ultima semifinale dei playoff Nba incorona i Boston Celtics, che travolgono i Philadelphia 76ers in una gara-7 che si risolve nel terzo quarto. Il parziale di 33-10 è decisivo per i padroni di casa, che dilagano fino al 112-88 finale e al successo che chiude la serie sul 4-3. Il trascinatore è Jayson Tatum, che realizza 51 punti e ottiene il nuovo record dei playoff. Ora i Celtics sfideranno Miami nella finale dell'Eastern Conference.

Non c'è storia al TD Garden, in una gara-7 che viene dominata e vinta dai Boston Celtics col punteggio di 112-88, eliminando i Philadelphia 76ers dopo aver seriamente rischiato l'eliminazione nella sfida precedente. Tatum e compagni conquistano così la terza finale dell'Eastern Conference negli ultimi quattro anni di Nba, ritrovando nell'atto conclusivo i Miami Heat, sconfitti 4-3 l'anno scorso. La sfida sembra sorridere ai Sixers nel primo quarto e nell'inizio del secondo, quando Embiid e compagni si portano sul +9. La reazione di Boston è però veemente, col sorpasso al riposo (55-52) e un terzo quarto dilagante: il parziale di 33-10 indirizza definitivamente la sfida, con la difesa asfissiante di Boston che avviluppa Philadelphia e ne azzera la pericolosità. Nell'ultimo periodo è pura amministrazione per i padroni di casa, che possono festeggiare e hanno un grandissimo trascinatore. Jayson Tatum infatti ottiene il nuovo record di punti in una gara-7 dei playoff, superando Steph Curry (50) con un totale di 51 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

L'All-Star dei Celtics fa a pezzi la difesa avversaria, con Jaylen Brown (25) ad agire da ottimo secondo violino. Non c'è nulla da fare per i 76ers, che affondano col passare dei minuti e non trovano conforto nelle loro stelle, tirando malissimo da tre (8/37). Embiid si limita a 15 punti e sembra fisicamente a terra, Harden disputa una pessima partita, vedendosi assegnare un fallo Flagrant 1 (colpo al volto su Brown) e chiudendo con soli nove punti. Il miglior realizzatore di Phila è così Tobias Harris con 19 punti, seguito da Maxey (17). Numeri che non bastano per evitare un bruciante ko. Saranno i Boston Celtics a sfidare i Miami Heat nella finale dell'Eastern Conference. A Ovest, invece, i Los Angeles Lakers affronteranno i Denver Nuggets. Curiosamente, le stesse finali della stagione Nba del 2020, quando si giocava nella bolla di Orlando. Allora la finale fu tra Miami e i Lakers (che vinsero), vedremo cosa succederà stavolta.