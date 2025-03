Pistoia, Okorn: "È un momento difficile per noi"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: “E’ un momento difficile per noi, questa settimana è stata abbastanza caotica per tanti motivi. Dobbiamo essere onesti: non ci siamo allenati bene. Sembra che la situazione stia diventando più chiara ogni giorno di più, anche se non ancora su tutti fronti. Per quanto riguarda la squadra siamo contenti di aver messo nel roster un altro italiano perché è, comunque, un segnale positivo che il club ha dato. A Napoli cercheremo di fare del nostro meglio: sappiamo che nello sport quando si iniziano le partite si inizia a combattere, solo che in questo momento la situazione per noi è difficile a livello mentale più che fisico. Proveremo lo stesso a rimanere uniti e a fare quel che sarà possibile. Stanno succedendo un sacco di cose nel club ma io sono solo il coach e non è parte del mio lavoro quello che accade fuori dal campo. Ci sono persone che stanno provando a risolvere i problemi e spero che ci potranno riuscire: per quanto mi riguarda devo fare quello che è possibile sul campo con i giocatori che ho a disposizione e concentrarci soltanto sulla partita”.