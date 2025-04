Pistoia, Okorn: "Il nostro problema attuale non sono le motivazioni"

“L’aspetto delle motivazioni extra deve esserci sempre, non soltanto contro Milano e Bologna – dice coach Gasper Okorn – anche perché per ogni ragazzo di questo team c’è la possibilità, non da poco, di misurarsi ogni settimana con un campionato molto competitivo come la Serie A. Ovvio, poi, che in match del genere si trovano ancora più facilmente ma il nostro problema attuale non sono certo le motivazioni: sappiamo quelle che sono le nostre difficoltà, andremo in campo e ci proviamo come sempre. Devo dire, però, che sono rimasto soddisfatto di quanto ho visto a Milano perché abbiamo giocato a viso aperto e abbiamo messo alcuni canestri che in altre occasioni non sono entrati, soprattutto da fuori. Se pensiamo di entrare in campo timorosi o di correre dietro a loro per 40′ allora non abbiamo chance e ne siamo consapevoli. Contro avversari del genere un team come siamo noi in questo momento, se andiamo in campo senza testa, possono davvero bastare cinque minuti per beccarti 25 punti di scarto e chiudere ogni discorso. Nei 40′ sappiamo di avere poche chance ma al Forum siamo andati bene nel momento in cui ci siamo rilassati e abbiamo espresso il nostro basket senza fretta e concentrati”.