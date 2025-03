Pistoia, Okorn: "Giocare in casa nostra può rendere tutto più facile"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: “Giocare in casa nostra può rendere tutto più facile, è vero che partiamo 0-0 ma sappiamo che, ognuno, contro di noi è favorito. Di sicuro non sono soddisfatto delle ultime due prestazioni perché penso che, a prescindere dai problemi, possiamo mostrare di più e credo che davanti al nostro pubblico sia tutto più facile. Sappiamo che troveremo di fronte una squadra con giocatori forti in ogni posizione, che giocano veloce e cercano spesso il contropiede: tirano in maniera eccellente da tre punti con tutti gli effettivi, escluso Johnson che è il centro. Fra di loro, indubbiamente Valentine e Uthoff sono dei tiratori mortiferi e, come abbiamo visto anche in altre situazioni, sono capaci di tirare da metà campo dopo 5 minuti cambiando l’inerzia delle partite. A loro in questo momento tutto sembra funzionare, quindi se vogliamo avere delle chance non dovremo pensare a troppo tatticismo ma, anzi, provare a fermarli nell’uno contro uno. Nel nostro organico, è ancora presto per capire come Allen cambierà il nostro assetto: è un play/guardia che ci darà una grossa mano attirando su di lui attenzioni sul perimetro, essendo un buon tiratore, di conseguenza questo aiuterà a ritrovare spazi importanti lo stesso Forrest che nelle ultime partite ha ovviamente faticato. Senza Kemp ci adatteremo come sempre con Cooke e Paschall ad alternarsi nella posizione di 5 e Benetti come 4: quindi giocheremo sicuramente “small ball” perché fra gli altri esterni che abbiamo a disposizione non ci sono altri elementi che, fisicamente, possono sostenere lo spot di ala forte”.