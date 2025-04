Pistoia, Okorn: "A Venezia col roster al completo"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: “Andiamo ad affrontare una partita molto difficile perché, per loro, adesso ogni scontro è importante per arrivare ai playoff. La cosa più complicata da affrontare sarà la loro fisicità perché hanno giocatori con tonnellaggi importanti in ogni posizione: per far capire meglio questo, basti pensare che le loro guardie possono tranquillamente stare anche negli spot di 3 e i 3 in quello dei 4, non hanno magari tantissimi tiratori letali da tre ma nel pitturato sono fortissimi. Di contro, noi sappiamo di essere più bassi e più leggeri quindi dobbiamo provare a cambiare i loro piani. Tutti i giocatori stanno bene e si sono allenati, andremo a Venezia col roster al completo. Per quanto ci riguarda, siamo reduci da due partite buone contro Milano e Bologna che sono due squadre di Eurolega e contro le quali abbiamo fatto vedere buone cose. La Virtus è venuta qua mettendo il massimo delle loro potenzialità fin dal primo minuto per dimostrarci che non avevano sottovalutato la partita e noi abbiamo risposto in maniera soddisfacente anche se il risultato suggerisce altro. Noi dobbiamo giocare in maniera intelligente per cercare un piccolo miglioramento ogni domenica”.