Pistoia, Markovski: "In dieci giorni ho visto dei miglioramenti"

Parla il coach di Estra Pistoia, Zare Markovski: "Nel complesso sono stati dieci giorni dove ho visto dei miglioramenti per quanto riguarda l’intensità e devo dire anche di essere contento di ciò che abbiamo fatto vedere nelle due partite di campionato della mia gestione e nel primo tempo dell’amichevole con Reggio Emilia: sono convinto che potremo vedere ancora di più quando saremo tutti al completo. Sul chi giocherà a Treviso, avendo di nuovo sette stranieri a disposizione, lo decideremo soltanto alla fine: la società ha fatto un gran lavoro per tesserare Kemp in tempo e lo valuteremo in queste ore, anche se al momento mi preoccupa sicuramente di più Smith che non si è mai allenato. Per quanto concerne Paschall, infine, anche a Reggio Emilia ha confermato di avere punti nelle mani e la sua abilità cestistica è fuori discussione, oltre a venire da dieci giorni nei quali si è allenato al massimo".