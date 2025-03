Pistoia: dimissioni di 3 membri del CDA

Il Presidente di A.S. Pistoia Basket 2000 srl Joseph Mark David comunica che, avendo oggi ricevuto nelle proprie mani le dimissioni dei Consiglieri Massimo Capecchi, Dario Baldassarri e Steven Raso attualmente in carica, ritiene opportuno rimettere all’assemblea dei soci anche il proprio incarico e quindi decide di rinviare il Consiglio di Amministrazione previsto per domani, giovedì 27 marzo 2025, a data da destinarsi. A breve, senza indugio, lo stesso Presidente convocherà l’Assemblea dei soci della società per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.