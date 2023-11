L'ASCESA

Dopo la Supercoppa di A2 e la promozione, la squadra allenata da Nicola Brienza ha reagito a un inizio di campionato difficile

L'inizio di campionato, dopo due stagioni ricche di gioie e successi, non è stato dei migliori, ma le 3 vittorie negli ultimi 4 turni (a Brindisi la prima, al PalaCarrara con Venezia e Sassari le altre due) hanno rimesso le cose a posto e ricaricato l'umore di Pistoia. La Supercoppa di A2, la promozione e, adesso, il confronto con i grandi club: a far da comun denominatore c'è Nicola Brienza, coach e anima dell'Estra, per la terza stagione consecutiva in panchina.

Il bilancio (anche numerico, 69 vittorie in 101 gare) basterebbe per farlo considerare un simbolo, ma il coach fa di umiltà e concretezza il suo mantra.

“Sicuramente sono numeri che fanno piacere e che rimarranno nella storia di Pistoia, ma non sono un simbolo: sono un allenatore che ha cercato di mettere in campo il massimo possibile e fortunatamente i ragazzi mi son sempre venuti dietro e ci siam riusciti a togliere delle soddisfazioni. Quello che sicuramente rimarrà, e lo dico sempre ai ragazzi, è che tra vent’anni, quando entreremo al Pala Carrara, ci saranno sempre quei due stendardi a ricordarci le nostre grandi imprese”.

Consapevole delle cose da migliorare, ma anche della forza della squadra: l’unione. “C’è ancora tanto da lavorare, siamo una neopromossa, ma c’è la voglia di non porci dei limiti, di andare avanti e sperare sempre nel meglio. Ognuno dev’essere leader e deve mettere un mattoncino, un solo giocatore o un solo riferimento, alla lunga, non ti porta da nessuna parte, per cui i miei leader sono i miei 10 giocatori, andiamo insieme in battaglia e cerchiamo di fare il meglio possibile”.

Domenica pomeriggio sfida di prestigio con l’EA7, in un palcoscenico da sogno. “È un bellissimo traguardo poterci confrontare con i campioni d’Italia e, nel mio caso, confrontarmi con un maestro come Messina: è uno spunto di grande felicità e di voglia di provare a migliorarsi. Andiamo a goderci il Forum, andiamo a goderci Milano, cercando di fare il nostro meglio possibile, conoscendo la difficoltà massimale della partita. Sarei veramente contento se, indipendentemente dal risultato, uscissimo dal Forum con una bella prestazione, con la squadra che ha fatto uno step in avanti in termini di conoscenza e in termini di miglioramento tecnico di squadra”.

Rendimento e risultati che mettono tutti d'accordo e valgono anche i complimenti del presidente Massimo Capecchi: "È riuscito a lavorare bene sia tecnicamente che a livello di compattezza di gruppo. Ci troviamo molto bene con lui, lo vedo molto inserito nella nostra città. Il duo Brienza-Sambugaro (direttore sportivo Pistoia, ndr) lavora molto bene e questo ci da tranquillità anche nelle varie scelte che facciamo".