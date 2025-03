Tortona, Picchi: "Würzburg? Come una gara 5 di Playoff"

Il presidente della Bertram Yachts Tortona Marco Picchi, in un'intervista rilasciata a Sportando, ha parlato del momento cruciale della stagione che attende i Leoni, tra Top 16 di BCL (6° giornata contro Würzburg domani, 18.30) e la rincorsa ai Playoff di LBA: "Nonostante si tratti di un girone all’italiana le combinazioni hanno fatto si che il match di domani contro il Würzburg sia un vero e proprio spareggio, una gara ricca di fascino da dentro o fuori come fosse una Gara 5 di playoff. Abbiamo il piccolo vantaggio di giocarla in casa davanti ai nostri tifosi: nelle scorse ore abbiamo completato il sesto pullman che partirà da Tortona. Una sorta di vero e proprio esodo dei tifosi che proveranno a spingerci per quella che è una vera e propria partita storica che potrebbe segnarci nel nostro percorso aggiungendo un ulteriore piccolo mattoncino alla nostra storia. Essere nelle prime 8 squadre di BCL al secondo anno sarebbe qualcosa di grandioso. Per quanto riguarda Vital sta lavorando e con lo staff medico si prodigheranno fino alle ultime ore prima della partita per provare a fargli assorbire il colpo subito contro l’AEK Atene. Il giocatore farà di tutto, stringendo i denti, per garantire almeno qualche minuto".