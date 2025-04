Tortona, Picchi: "9° posto? Non è il risultato che ci aspettavamo"

Nel post partita contro l'EA7 Emporio Armani Milano, ai microfoni della sala stampa di Casale è intervenuto anche Marco Picchi, presidente della Bertram Yachts Tortona: "Ho avuto la fortuna di venire in questa stanza molte volte a commentare traguardi storici per il club e credo sia giusto che io sia qui adesso a commentare, di fatto, la fine della nostra stagione: con questa sconfitta siamo matematicamente usciti dalla corsa ai playoff, non riuscendo a raggiungere quello che era l’obiettivo primario della nostra stagione. Domenica prossima, contro Napoli, giocheremo l’ultima partita in questo palazzetto: abbiamo vissuto 4 anni bellissimi, in cui abbiamo giocato lontano da casa ma non fuori casa. Credo che il finale di stagione (7 sconfitte consecutive tra LBA e BCL) debba farci riflettere: non deve farci dimenticare il cammino avuto durante l’annata, soprattutto in coppa, però è anche giusto dire che, per una squadra con le nostre ambizioni, siamo delusi di non disputare i playoff. Avevamo le carte per giocarceli ma in questo periodo della stagione subire 5 sconfitte di fila in campionato è un dato troppo negativo e ci impone di chiedere perché è avvenuto. Perché se un 9° posto non deve essere considerato un dramma, d’altro canto è doveroso sottolineare che non è il risultato che ci aspettavamo: spetta a me prendere atto che dovevamo e potevamo fare meglio. Il messaggio che voglio lanciare ai nostri tifosi è che ci rimboccheremo le maniche e faremo tutto il possibile affinché nel 2025/26 torneremo a occupare posizioni più consone alle ambizioni del nostro club”.