Tortona, Picchi: "Candi? Sta offrendo un rendimento importante"

Raggiunto da Tuttosport alla vigilia dell'affascinante sfida di BCL contro l'AEK Atene (domani, 20.30), il presidente della Bertram Yachts Tortona Marco Picchi si è soffermato sull'andamento bianconero nel post Coppa Italia: "Ospitare una squadra storica come l'Aek ci ricorda siamo cresciuti in questi anni. Ho ancora negli occhi la finale di Eurolega 1998, quando l'Aek perse in finale con la Virtus Bologna. Sarà una sfida suggestiva, ma non decisiva per il passaggio del turno. Sarà uno step importante per la nostra crescita. Il ritorno con Würzburg (martedì 26 marzo, ore 18.30)? Capita raramente che in un girone all'italiana ci si ritrovi a giocarsi tutto in una partita secca, dove tutto può accadere. Peccato per la partita d'andata dove perdemmo in maniera rocambolesca. Ma abbiamo resettato. Con vittoria e conseguente qualificazione scriveremmo un'altra pagina della nostra storia. Intervento sul mercato per tamponare l'infortunio di Strautins? In estate avevamo costruito una squadra profonda con 12 giocatori veri. Perciò abbiamo deciso di non fare aggiunte e di dare fiducia a chi c'è. Prendiamo Candi: ha avuto più spazio e sta offrendo un rendimento importante. Abbiamo trovato un bell'equilibrio, sarebbe sbagliato intervenire".