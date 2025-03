Petrucci sul sorteggio di EuroBasket:"Sono un ottimista per natura"

Sulle pagine odierne de La Nazione, Gianni Petrucci (presdiente FIP) ha commentato i risultati dell'urna di Riga (Italia inserita nel Gruppo C di EuroBasket 2025 con Grecia, Spagna, Georgia, Bosnia ed Erzegovina e Cipro): "È sempre complicato giudicare un sorteggio. Io sono un ottimista per natura, ma il nostro raggruppamento mi sembra impegnativo. Questo è il mio giudizio guardandolo con gli elementi che abbiamo ora. Bisogna tener presente, però, che la cosa più importante in assoluto è avere i giocatori in salute e al top della forma nei momenti che contano".