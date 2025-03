Barcellona, Peñarroya: "Milano? Bisogna fare uno sforzo mentale"

In vista della decisiva gara di Eurolega contro l'EA7 Emporio Armani Milano (oggi, 20.30), il coach dei blaugrana ha presentato così l'avvicinamento dei suoi: "Infortunio di Metu (rottura del tendine d'achille)? Se non è il giocatore rivelazione della stagione di Eurolega, è sicuramente tra i primi. La sua importanza si vedeva sempre di più giorno per giorno. Non abbiamo nessun giocatore che possa sostituirlo, ma insieme dovremo sopperire a tutte le sue qualità. Dovremo cambiare alcune cose in attacco e in difesa, e dovremo farlo in fretta. La sconfitta col Bayern Monaco è stato duro, è evidente. Prima per la situazione di Metu, ma poi per aver perso una partita che avevamo sotto controllo. Ora giochiamo uno scontro diretto contro Milano e dobbiamo sapere tutti che la stagione andrà avanti, nonostante tutto. È stato un anno con molti ostacoli, che abbiamo superato, e dobbiamo fare appello alla forza della squadra che ha dimostrato durante tutta la stagione. Dobbiamo restare uniti e avere tutta l'ambizione del mondo. Non vale la pena pensare alla sfortuna e bisogna stare insieme, sapendo che l'assenza di Metu è importante, ma che gli altri sono qui per lottare e se daremo il 100% saremo tranquilli. Milano? È una squadra con molta esperienza, con grande capacità di segnare individualmente. Tutti conoscono Mirotic, LeDay, Shields, giocatori molto importanti nell'ultimo decennio in Eurolega. Bisogna preparare la partita con normalità e c'è poco altro da fare: dobbiamo stare insieme, fare uno sforzo mentale in più. Alla fine siamo professionisti, ma anche persone. Subire colpi così influisce a livello personale".