Tony Parker: "NBA in Europa? Obiettivo è creare qualcosa di mai visto"

Parlando a L'Equipe, Tony Parker (presidente ASVEL) si è soffermato anche sul futuro a breve termine delle competizioni europee per club: "Sarebbe un peccato ritrovarsi con l'NBA e una lega europea concorrente. Dobbiamo immaginare una fusione o una partnership. Ci piacerebbe partecipare, ma l'obiettivo è quello di unire le forze per creare qualcosa di mai visto prima, assicurandoci che nessun club europeo storico venga lasciato indietro. Il mio ruolo? Alcuni pensavano che volessi prendere l'ASVEL e andarmene. Mai. Al contrario, si trattava di difendere l'EuroLeague. Questo è un momento chiave per la pallacanestro europea"