Kevin Pangos, esperienza e qualità per far sognare Napoli

Il contratto firmato dal canadese regala a coach Milicic un regista di assoluto livello per la prossima stagione, a partire dalla Supercoppa

© IPA Non è bastata l'esperienza negativa con la canotta dell'Olimpia Milano per oscurare tutte le luci sul talento di Kevin Pangos. Nonostante l'interesse da molti campionati europei, il 31enne canadese ha firmato un annuale con la GeVi Napoli. Già dal weekend di apertura della stagione cestistica italiana, Pangos fa sperare tutti gli appassionati napoletani di ripetere gli storici risultati dell'annata appena conclusa.

All'interno del comunicato ufficiale, trovano spazio anche le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti della trattativa. In primis, il Responsabile dell'Area Tecnica e Sportiva, Pedro Llompart:

“Kevin è un play moderno, ma alla stesso tempo classico, nel senso che è un giocatore che farà esprimere meglio i suoi compagni. È senza dubbio il play che cercavamo sul mercato, un giocatore di grande esperienza e qualità, che ci aiuterà ancora a crescere. Un orgoglio per Napoli poter firmare un giocatore della sua qualità ed esperienza.”

Inoltre, le prime frasi di Pangos da playmaker della GeVi Napoli:

“Sono molto entusiasta di potermi unire al Napoli Basket per la prossima stagione. Sono grato per l’opportunità che ho ricevuto di giocare pallacanestro ad alto livello, e di poter competere ogni giorno. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con i miei nuovi compagni di squadra, e lo staff tecnico per raggiungere i nostri obiettivi quest’anno. Insieme alla mia famiglia siamo impazienti di arrivare a Napoli il prima possibile!”