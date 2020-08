Pallotta lascia lo sport: dopo la Roma cede anche quota dei Celtics

"Jim Pallotta sta vendendo la sua quota di minoranza dei Boston Celtics". A rivelare l'operazione finanziaria è il portale statunitense 'Sportico' secondo cui, a distanza di un paio di settimane dalla cessione della Roma al Gruppo Friedkin, il businessman di Boston avrebbe deciso di uscire anche dal mondo del basket cedendo il suo 8% dei Celtics a Steve Pagliuca, già socio dirigente e membro del comitato esecutivo della franchigia Nba impegnata attualmente nei playoff nella 'bolla' di Orlando, in Florida (si trova sul 2-0 nei confronti dei Philadelphia 76ers). Secondo Forbes, i Celtics valgono 3,1 miliardi di dollari. Le quote di minoranza delle squadre sportive, spiega il sito americano, sono regolarmente vendute con uno sconto del 10-30% perche' spesso non hanno il controllo o il diritto di voto, come nel caso della partecipazione di Pallotta.