Come riportato da PianetaBasket, il ritorno di Tariq Owens a Napoli sarebbe al momento bloccato: la Vanoli Cremona, disposta a liberare il centro americano solo in caso di una sostituzione certa, non avrebbe ancora individuato un profilo alternativo adatto. Per la sfida dei campani a Treviso (sabato 25, ore 20) e dei lombardi contro Scafati (domenica 26, ore 16), quindi, non dovrebbero esserci variazioni di roster dell'ultimo minuto.