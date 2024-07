Olimpia Milano, preso Ousmane Diop: contratto biennale

NUOVO ARRIVO

Dopo Brooks, Dimitrijevic, Nebo e Leday ecco il quinto volto nuovo per l'EA7: "Non vedo l'ora di iniziare", le prime parole dell'ex Sassari

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino alla stagione 2025/26 compresa con Ousmane Diop, centro di 2.04 nato in Senegal a Rufisque il 19 febbraio 2000, proveniente dalla Dinamo Sassari.

OUSMANE DIOP – “Giocare all’Olimpia Milano rappresenta per me una grande opportunità per misurarmi ai livelli più alti in un club prestigioso e ambizioso. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme ai miei nuovi compagni e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

LA CARRIERA – Arrivato in Italia a Udine, Diop è stato un anno in prestito alla Virtus Feletto a ha debuttato nel campionato di A2 nella stagione 2016/17. Nel 2018 ha firmato con la Dinamo Sassari dove è rimasto fino alla stagione 2023/24. Nell’arco di questi sei anni ha giocato in prestito anche a Cagliari e Torino in A2. Nel 2018/19 ha vinto con Sassari la Fiba Europe Cup (3.3 punti e 1.9 rimbalzi di media). Nel 2021/22 ha segnato 6.0 punti e catturato 3.6 rimbalzi di media a Sassari in Serie A; nel 2022/23 9.8 punti e 5.1 rimbalzi (12.6 punti e 6.3 rimbalzi nei playoff); nel 2023/24 ha avuto 11.5 punti (60.5% nel tiro da due) e 5.2 rimbalzi a partita (quinto assoluto nei rimbalzi offensivi). Nella Fiba BCL del 2023/24 ha segnato 11.3 punti per gara con 3.8 rimbalzi.

NOTE – Ousmane Diop è senegalese di nazionalità ma italiano di formazione cestistica. Nel 2023 ha ottenuto la prima convocazione nella nazionale senegalese.