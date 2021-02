Olimpia Milano, ingaggiato Jeremy Evans per l’Eurolega

BASKET MERCATO

Pau Gasol torna a casa e firma con il Barcellona, nel mirino l’Olimpiade di Tokyo

A dieci giornate dalla fine della regular season di Eurolega, le grandi si preparano per la fase finale della competizione e provano a rinforzare i rispettivi roster. Cosa che certamente è riuscita a fare l’Olimpia Milano (nonostante il ko con lo Zenit è al terzo posto e sogna la Final Four), che ha annunciato "di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con Jeremy Evans”, ala-centro che lo scorso anno giocava al Khimki Mosca (vincitore della gara delle schiacciate NBA nel 2012) e che sarà utilizzabile solo nelle gare di EuroLeague. E cosa che ha provato a fare anche il Barcellona capolista, che ha riportato a casa il 40enne Pau Gasol, fermo ormai da circa due anni.

Lo spagnolo ex Lakers e Spurs vuole andare all’Olimpiade e il club catalano è un buon viatico per mettersi in forma e provare a convincere Sergio Scariolo a portarlo a Tokyo. Cresciuto nella cantera dei blaugrana, Gasol esordì in Liga e vinse due campionati con il Barcellona prima di iniziare la sua avventura NBA nel 2001 e ora, quasi 20 anni dopo, torna a casa per provare a vincere quell’oro olimpico che è praticamente l’unico trofeo che gli manca di una carriera che gli ha regalato anche due anelli NBA.

Intanto il ct della Spagna Scariolo gli apre le porte della nazionale: “Per ora posso solo ripetere che, sia a titolo personale sia come amico, non posso desiderare altro che vederlo giocare partite ufficiali con continuità. Spero che lo rivedremo presto e a un buon livello. Non stiamo parlando del Gasol del 2015, ovviamente. Le persone devono capire che bisogna essere pazienti e sostenere gli sforzi che Pau sta facendo per vedere cosa può ottenere. Non ho mai perso le speranze con Pau perché lui c’è sempre. Ovviamente per essere a Tokyo dovrà aver giocato per alcuni mesi con una squadra”.

Prima di Tokyo però c’è un Eurolega da vincere e per farlo il Barça dovrà fare i conti anche con l’Olimpia di Ettore Messina, che ha rinforzato il proprio reparto lunghi con l’ex Kimkhi Jeremy Evans: "Abbiamo voluto Evans per prepararci nel modo migliore alla parte conclusiva della stagione europea, aumentare la profondità del settore lunghi e farci trovare pronti per qualsiasi emergenza: per le sue caratteristiche era il giocatore che volevamo e siamo contenti che possa darci una mano", ha detto a proposito il general manager Christos Stavropoulos.

"Sono grato all'Olimpia per avermi dato l'opportunità di giocare per una grande organizzazione – ha dichiarato invece Evans, che indosserà la maglia numero 40 - Sono contento di potermi mettere subito al lavoro e aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di partite in questa EuroLeague".