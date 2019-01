Olimpia, James: "La polizia mi ha fermato pistola in mano"

05/01/2019

Dopo il caso Koulibaly, Mike James riapre il discorso del razzismo in Italia . Il play dell' Olimpia ha denunciato su Twitter ciò che gli è accaduto a Milano : "Stavo camminando con due amici quando ci ha fermato la Polizia: sono scesi all'auto con le pistole in mano chiedendomi di mostrare i documenti. E, rispondendo ad un follower: " Colpa della pelle nera? Sì , lo so". La Questura replica: " Escluso l'intervento della Polizia di Stato ".

Il numero 2 dell'Olimpia stava camminando con due amici nella zona di CityLife, vicino a casa sua: "La Polizia ha fermato me e i miei amici in mezzo a 50 persone che camminavano, sono scesi dalla vettura pistole in mano chiedendomi di mostrare i documenti". Poi ha continuato: "Io ho detto alla Polizia che non gli avrei mostrato niente fino a quando non avrebbero messo via le pistole. Mi hanno risposto di stare calmo, che era una cosa normale. Non mi sembra normale puntare armi alla gente".



Infine, quando un follower gli ha scritto "Immagino che gli sembravi un sospetto perché sei nero. Non è normale. Se fossi stato bianco nessuno ti avrebbe detto nulla", James ha risposto: "Sì, lo so".