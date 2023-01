Eurolega: Bologna batte la Stella Rossa, sorride anche Milano

BASKET

La Virtus domina e trionfa 84-72 con la Stella Rossa, l’Olimpia torna alla vittoria superando 89-83 il Baskonia

© ipp

Il 22esimo turno di Eurolega sorride alle italiane: vincono sia Bologna che Milano. La Virtus domina in casa contro la Stella Rossa (84-72), e non smette d'inseguire le Final Eight. Gara difensivamente impeccabile per la squadra di Scariolo, trascinata da Shengelia. L’Olimpia torna a vincere dopo cinque sconfitte consecutive. Al Forum contro il Baskonia finisce 89-83 in favore dell’EA7. Decisivo Voigtmann con 16 punti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – CAZOO BASKONIA 89-83

Torna a vincere l’Olimpia Milano, che registra la settima vittoria in Eurolega superando 89-83 il Baskonia. Nel primo periodo Milano regge allo strapotere di Thompson, autore di 10 punti nel quarto. La squadra di Messina muove bene la palla e trova buone percentuali nelle primissime fasi di gara. Al resto ci pensa Tonut, che entra dalla panchina e segna due layup importanti battendo l’avversario sul primo palleggio. Alla prima pausa il punteggio recita 18-17 per l’Armani. I padroni di casa lavorano bene difensivamente nei primi minuti del secondo quarto, limitando non di poco le percentuali dall’arco degli spagnoli. Il buon lavoro difensivo manda l’Olimpia sul +7, ma i baschi rientrano approfittando di un paio di blocchi irregolari degli avversari. Le due triple consecutive di Voigtmann riaccendono i milanesi, che all’intervallo comandano di sei lunghezze (40-34).

A inizio terzo periodo Voigtmann è ancora protagonista e i padroni di casa provano ad allungare. La reazione della squadra di Penarroya non si fa aspettare, con i baschi che aumentano la velocità delle transizioni e tornano in parità con i due liberi di Thompson. La partita inizia a vivere di continui cambi di vantaggio, con l’equilibrio che regna fino alla fine del periodo. Voigtmann e Giedraitis, da una parte e dall’altra, sono implacabili dall’arco e a cinque minuti dal termine il tabellino è sul 72 pari. Il tedesco dell’EA7 è in serata di grazia con il tiro da tre punti, con l’Olimpia che allunga e dà lo strappo decisivo nel finale grazie anche ad un paio di giocate fondamentali del neo-arrivato Napier. Vince Milano 89-83. Settima vittoria per la squadra di Messina, decima sconfitta per Penarroya. L’Armani tornerà in campo in Eurolega contro la Stella Rossa il 2 febbraio.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET 84-72

Bella vittoria casalinga per la Virtus Bologna, che domina 84-72 contro la Stella Rossa. Parte molto forte la Segafredo, con tanta energia in difesa e la tripla di Teodosic che chiude il primo parziale di 9-0. I bolognesi trovano la via del canestro con estrema facilità e toccano immediatamente la doppia cifra di vantaggio (15-4). L’uscita di Pajola dalla panchina conferisce altra freschezza alla Virtus, con il marchigiano che segna 6 punti consecutivi. È una Virtus stellare nel primo periodo, chiuso con 30 punti segnati e 16 lunghezze di vantaggio. Gli ospiti faticano a rientrare nel secondo periodo, tenuti a galla dal talento offensivo di Vildoza. Bologna rallenta nella parte centrale del quarto, ma torna a spingere nel finale con il solito Shengelia, e con un Jaiteh in gran fiducia sotto il ferro. Si va al riposo sul 48-35.

Nelle fasi iniziali del secondo tempo si accede la sfida da 3 punti tra Weems e Lazic, con l’ala degli emiliani che segna 9 punti consecutivi. La partita vive di sostanziale equilibrio e la squadra di Scariolo mantiene le due lunghezze di vantaggio. A fine quarto la difesa dei bianconeri è straordinaria in termini di palle recuperate, e all’ultima pausa il punteggio è di 70-51. Gli emiliani mantengono lucidità e concentrazione anche negli ultimi dieci minuti, con gli ospiti che a metà periodo staccano di fatto la spina. Il tentativo di rimonta dei serbi è troppo frenetico, macchiato da tante palle perse. Finisce 84-72, con la Virtus che registra la decima vittoria in questa Eurolega e aggancia proprio la Stella Rossa (12a sconfitta). Sistemata anche la differenza canestri (-9 all’andata, +12 in questa gara per Bologna).