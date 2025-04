Obradovic: "Eurolega-NBA? Tutti dovrebbero giocare con le carte scoperte"

In un'intervista concessa a BasketNews, Zeljko Obradovic (coach Partizan Belgrado) ha specificato la propria posizione riguardante i prossimi sviluppi della pallacanestro europea: "Credo che tutti dovrebbero sedersi al tavolo e chiedersi: perché l'NBA sta facendo questo? L'NBA è la migliore organizzazione al mondo, non c'è dubbio. Ma la prima domanda è: cosa vogliono? È un interesse economico? E dietro tutto questo c'è al 100% il denaro. Non so se è vero che hanno parlato con alcuni club o proprietari: dovrebbero essere onesti, come tutti in Eurolega. Tutti dovrebbero giocare con le carte scoperte. Se iniziassimo la prossima stagione e non sapessimo cosa sta succedendo veramente, sarebbe davvero brutto... Credo che abbiamo un'eccellente competizione con Eurolega. Ha il potenziale per diventare ancora migliore, sono sicuro che lo sarà. Ma tutto dipende dai club. Una cosa è cruciale: non è giusto che 13 club siano i proprietari del campionato e gli altri - 5 ora, forse 7 in futuro - non abbiano gli stessi diritti. Questo non è giusto. Dovremmo avere tutti gli stessi diritti e obblighi e attualmente non è così. Vogliamo far parte dell'Eurolega in un modo o nell'altro, ma sto parlando di ciò che dovrebbe essere corretto per tutti".