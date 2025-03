Non poteva non essere uno del Trapani Shark, entrata nella storia col 131-88 con Trieste, il miglior giocatore di giornata dell'ultimo turno di Serie A. Con la maggioranza dei voti rispetto a Mfiondu Kabengele (Venezia) e Tomislav Zubcic (Napoli), i pareri raccolti sulle pagine ufficiali di LegaBasket hanno incoronato JD Notae: per il play/guardia di coach Repesa 21 punti e 6 assist.