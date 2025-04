JD Notae, rinnovo biennale con Trapani

Il commento di JD Notae dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la Trapani Shark: ““Sono grato al Presidente Antonini per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. Tutti sanno quanto io ami questa città e il legame speciale che mi lega a tutti i tifosi che con passione seguono la squadra ovunque. Per me, continuare a indossare la maglia della Trapani Shark è motivo di orgoglio e responsabilità. Ringrazio Dio per questa nuova opportunità di crescita e darò sempre il massimo per migliorare giorno dopo giorno”.