"Noi siamo l'Olimpia": il libro degli ultras milanesi che racconta 50 anni di tifo

Cinquanta anni di storia, di tradizione e di ricchezza anche per il proprio club sportivo. Perché spesso l’errore è quello di mettere i tifosi in un piano inferiore rispetto agli aspetti puramente economici. Un milione di tifosi sono quelli stimati dell’Olimpia Milano, eccellenza del panorama cestistico italiano. Tifoseria che per due volte è stata premiata dalla Federbasket come la più corretta a livello nazionale. La tifoseria organizzata delle mitiche Scarpette Rosse ha deciso proprio nel mezzo secolo di vita di raccontare il suo percorso dagli anni ’70 fino all’epoca contemporanea. Lo ha fatto realizzando un libro fotografico che ha valore di documento da poter tramandare nel futuro ma con la finalità invece immediata di poter essere utile a fare del bene. A Milano nella bella cornice di Palazzo Isimbardi è stato presentato “NOI SIAMO L’OLIMPIA”. All’interno dell’opera, i cui proventi saranno destinati a scopi benefici, oltre mille illustrazioni fotografiche con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i momenti che, nel bene e nel male, hanno accompagnato la storia della tifoseria milanese e i successi sportivi della squadra più titolata in Italia il cui ultimo capitolo è stato scritto proprio nella passata stagione con la conquista dello scudetto numero 29.