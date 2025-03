Cremona, Nikolic: "Abbiamo cambiato pelle da inizio stagione"

All'interno di un'interista concessa al Corriere dello Sport, Stefan Nikolic (ala piccola/grande della Vanoli Cremona) è ritornato sulle recenti vittoria della squadra di coach Brotto: "Abbiamo cambiato pelle dall'inizio della stagione ad oggi. Cerchiamo, di partita in partita di capire come e dove migliorare. L'importante è essere tutti coinvolti e puntare verso l'obiettivo di conservare la serie A. Come si vive a Cremona? È un posto ideale dove giocare. Si può gestire al meglio la pressione degli obiettivi da raggiungere anche se nessuno, noi, il club e i tifosi, si tira indietro di fronte alle proprie responsabilità. Questo clima diventa un valore aggiunto. Ti offre la possibilità di sbagliare, correggerti e migliorare. Il mio sviluppo tattico? All'inizio di questo campionato ero impiegato da 4, ala grande insomma. Adesso ho iniziato a trovare spazio da ala piccola, più lontano da canestro. È un passo in avanti, mi offre una nuova dimensione, la possibilità di mostrare che posso giocare anche in maniera diversa grazie anche al bagaglio di esperienza accumulato nelle stagioni precedenti in altri contesti. Si può crescere sempre, basta avere applicazione in allenamento, dare sempre qualcosa in più, non tirarsi mai indietro. La cultura del sacrificio alla fine fa raccogliere frutti".