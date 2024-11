SCAFATI, NICOLA: "CERCHIAMO DI TROVARE SERENITÀ"

Queste le parole del coach argentino della Givova, a pochi minuti dalla vittoria casalinga contro Varese (94-85), nella sala stampa della Beta Ricambi Arena: "Partita molto combattuta, giocare contro Varese è sempre complicatissimo per via del ritmo che loro sono bravi ad imporre alla gara. Siamo riusciti, nell’ultimo quarto, ad abbassare i possessi aggiustando le nostre difese sui loro uomini di punta e di lì abbiamo preso energia anche in attacco. Sicuramente ci sono ancora tante cose da sistemare, ma stasera ci facciamo i complimenti e cerchiamo di trovare serenità nei prossimi 15 giorni per preparare al meglio la sfida di Reggio Emilia".