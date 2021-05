Nba, Washington travolge Indiana e stacca l’ultimo biglietto per i playoff ad Est

NBA

Sono i Washington Wizards l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff della Eastern Conference Nba. Nello spareggio finale del play-in tournament, la squadra della capitale americana travolge 142-115 gli Indiana Pacers, guidata dai soliti Bradley Beal (25 punti) e Russell Westbrook (stavolta tripla-doppia solo sfiorata, con 18 punti, 15 assist e 8 rimbalzi). Nell primo turno, gli uomini di Scott Brooks affronteranno i Philadelphia 76ers. afp

Tanto tuonò ma alla fine… non piovve. Si può sintetizzare con questo proverbio ‘riadattato’ il play-in tournament della Eastern Conference, che alla fine non ha fatto altro che promuovere, semplicemente, le due squadre che già in regular season avevano concluso al settimo e all’ottavo posto. Dopo la vittoria dei Boston Celtics sui Washington Wizards nella sfida per la settima testa di serie, infatti, arriva la rivincita, senza particolari discussioni, di Russell Westbrook e compagni, che travolgono 142-115 i malcapitati Pacers nello spareggio finale e si guadagnano il diritto di partecipare ai playoff della parte orientale della Nba come ultimo ‘seed’. Chi si aspettava una partita tirata fino alla fine deve presto fare i conti con la forma smagliante della squadra della capitale americana, determinata a dimostrare che quello di due giorni prima contro i Celtics era stato solo un incidente di percorso. Così, dopo aver giocato al gatto con il topo nel primo quarto (terminato 30-29), Washington prende il largo già nella seconda frazione, con un parziale di 36-23, e vola letteralmente dopo l’intervallo, segnando 48 punti nel terzo periodo.

I due fenomeni della squadra di casa, Westbrook e Bradley Beal, non devono neanche forzare troppo: il re delle triple-doppie, stavolta, si ‘ferma’ a 18 punti e 15 assist, arrivando a 8 rimbalzi, mentre il secondo miglior marcatore della stagione mette a segno 25 punti, con un più che discreto 4/7 dalla distanza. Ottimo anche l’impatto di Rui Hachimura (18) e Daniel Gafford (15, partendo dalla panchina).

Poco da dire sui Pacers, che mancano i playoff per la prima volta in sei anni alla fine di una stagione tutt’altro che esaltante: contro Washington si salvano solo Malcolm Brogdon, autore di 24 punti, e Domantas Sabonis, in tripla-doppia con 19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Ma alla fine a staccare l’ultimo biglietto per la postseason ad Est è Washington, che torna così fra le migliori sedici della Lega per la prima volta dal 2018 e nel primo turno affronterà Philadelphia.