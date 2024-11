Nba: vincono Milwaukee, Minnesota e gli Spurs

SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 118-105

La notte si chiude con la vittoria speciale per gli Spurs, inevitabilmente dedicata a Popovich costretto a restare fuori a tempo indeterminato per problemi di salute. In panchina c'è Mitch Johnson ma San Antonio riesce a superare 118-105 Portland. Il tutto grazie al secondo tempo, dato che dopo il primo (56-55) l'equilibrio è praticamente totale. A risolvere la gara per i padroni di casa sono gli otto giocatori in doppia cifra, tra cui Wembanyama (12), ma i migliori arrivano dalla panchina e sono Johnson e Branham a quota 17. Sia Grant che Ayton (con l'aggiunta di 10 rimbalzi), ne realizzano invece 21, ma non evitano il ko a Portland. Blazers penultimi a Ovest con 3-6 di record, mentre San Antonio è a 4-5.