Nba: vincono Milwaukee e Boston, super rimonta per Toronto. Ok Sacramento

NBA

© afp Nella notte Nba tornano protagoniste le due stelle della Eastern Conference: Giannis Antetokounmpo e Jason Tatum trascinano rispettivamente Milwaukee e Boston, nelle vittorie contro Chicago e New York. Il greco ne fa 35 nel 118-109 sui Bulls, stesso numero di punti realizzato dall’ala americana nel 114-98 contro i Knicks. Grande rimonta di Toronto, che va sotto anche di 23 punti ma ribalta Washington 111-107, mentre Kings-Cavs finisce 132-120

BOSTON CELTICS-NEW YORK KNICKS 114-98

Ottavo successo per i Boston Celtics vittoriosi in casa per 114-98 contro New York: nel primo tempo gli ospiti si portano avanti nel punteggio, con il grande lavoro di Randle soprattutto dal punto di vista dei rimbalzi offensivi. Boston perde qualche pallone di troppo nel secondo periodo, che si chiude con gli arancioblù avanti di un punto, sul 53-52. Porzingis e Holiday fanno la differenza nel terzo quarto, con dei canestri pesanti che lanciano i Celtics, poi negli ultimi dodici minuti di gioco ci pensa il solito Tatum: 17 dei 35 punti totali realizzati nell’ultimo periodo, con ogni tentativo di rimonta Knicks che viene di fatto spazzato via dall’ala americana. Vince Boston in scioltezza 114-98, quinta sconfitta su dieci partite per New York.

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 118-109

Trionfano anche i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, 118-109 contro i Chicago Bulls. La vera differenza viene creata subito dai padroni di casa, nel primo periodo: 35 punti segnati e solamente 18 subiti, con il greco che ne mette 13 soltanto nei primi dodici minuti. Gli ospiti cercano di rientrare subito, rispondendo con il secondo quarto da 31 punti: all’intervallo i Bulls sono sotto di dieci lunghezze, sul 59-49. Dopo la pausa lunga Chicago apre altri due parziali, di 6-0 e 8-0, e riesce a rimettere il muso in avanti (con Vucevic e DeRozan). I Bucks sembrano subire la carica degli ospiti, ma nel momento più complesso riescono a segnare 12 punti consecutivi, senza subirne, in chiusura del terzo quarto. Nel finale di partita un Lillard piuttosto nascosto in tutta la serata mette comunque quattro liberi di fila per tenere in cassaforte la partita. Vince Milwaukee 118-109 e fa sei su dieci in stagione.

TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 111-107

Super rimonta per i Toronto Raptors, che ribaltano i Washington Wizards 111-107. Il primo tempo è di fatto un monologo degli ospiti, che prendono il largo fin dal primo periodo. Washington è una furia con Kuzma e Poole, con un attacco da 64 punti totali nel primo tempo. Dopo l’intervallo i Raptors non sembrano dare segni di reazione: Schroder prova a dare la scossa ai suoi, che vanno anche sotto di 23 lunghezze. I canadesi riescono nell’impresa nell’ultimo periodo, approfittando sia del grande lavoro di Siakam (39 punti totali), sia delle tante palle perse dei Wizards: a un minuto dal termine le squadre sono sul 107-107, ed è appunto Siakam a decidere l’incontro, poi Schroder è glaciale dalla lunetta. Quinta vittoria per i Raptors, ottava sconfitta per Washington.

SACRAMENTO KINGS-CLEVELAND CAVALIERS 132-120

Vincono i Sacramento Kings, 132-120 contro i Cleveland Cavaliers. Gara equilibrata in avvio, con i due quintetti che rimangono punto a punto per svariati minuti del primo quarto. Con i due canestri di Sabonis ma soprattutto con le due triple di Vezenkov i Kings mettono la freccia, chiudendo con il 33-25 al termine dei primi dodici minuti. I Cavs cercano di rimanere a contatto nel quarto successivo con Mitchell, senza però avere la forza di recuperare o avvicinarsi. Sacramento da un’altra grande spallata alla gara nel terzo periodo, con un super Huerter da 14 punti nel quarto e 42 punti totali di squadra segnati. Nonostante l’ottimo periodo finale di Cleveland, i Kings strappano la vittoria sul 132-120. Quinto successo per i Kings, sesta sconfitta stagionale per i Cavaliers.