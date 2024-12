Nba: vincono Cleveland, Okc e Dallas, Golden State ancora ko

NEW YORK KNICKS-ORLANDO MAGIC 121-106

Orlando cade al Madison Square Garden: a sorridere è New York, con Hart protagonista assoluto con una tripla doppia da 11 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Il risultato, comunque netto in favore dei Knicks, è anche condizionato dal 31-15 dell'ultimo periodo che vede imporsi i Magic, ma la gara è più che chiusa dopo il 106-75 dei primi 36 minuti di gioco, con Wagner (30 punti) e compagni che rendono solo meno amaro il ko. A Est, stop dunque per la terza in classifica, con la quarta potenzialmente pronta ad agganciarla.