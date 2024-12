Nba: vincono Cleveland e Okc, Boston va ko. Fontecchio piega i Lakers

GOLDEN STATE WARRIORS-INDIANA PACERS 105-111

Non c'è pace, né tantomeno continuità per i Warriors, battuti 111-105 a San Francisco da Indiana. I Pacers chiudono sul +8 (62-54) il primo tempo, con Golden State che non riesce a ribaltarla nella ripresa. I 23 punti di Turner e i 20 di Siaka, con il primo anche in doppia cifra (10 rimbalzi) trascinano i Pacers, mentre il migliore per la squadra di Kerr è Kuminga dalla panchina (26), con Curry (10) e Green (4) che non brillano. A Natale, i Warriors sfideranno i Lakers.