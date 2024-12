Nba: vincono Cleveland e Boston, sorridono Memphis e Golden State

CHICAGO BULLS-BOSTON CELTICS 98-123

Boston tiene il passo di Cleveland dominando a Chicago in un modo non troppo diverso dai Cavs. In casa dei Bulls finisce 123-98 con il primo quarto che si chiude in parità (28-28), poi si scatena Tatum, protagonista assoluto con la prestazione di serata caratterizzata da 43 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppia fondamentale per trovare il +7 (61-54) e il +17 (94-77) di fine secondo e terzo periodo. Vucevic (19 con 10 rimbalzi) non riesce a tenere in gara Chicago.