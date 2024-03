Nba: vincono Boston e Milwaukee, Irving e Dallas beffano Denver

NBA

Celtics e Bucks ok contro Washington e Phoenix, Nuggets battuti sulla sirena dai Mavericks

© Getty Images In Nba vincono le big della Eastern Conference: Boston e Milwaukee, infatti, battono Washington (130-104) e Phoenix (140-129). Il favoloso canestro sulla sirena di Kyrie Irving, invece, vale il successo di Dallas (107-105) sui campioni in carica di Denver. Miami passa 104-101 a Detroit (13 punti per Fontecchio), Clippers ko in casa contro Atlanta che si impone 110-93. San Antonio e Orlando superano Brooklyn (122-115) e Toronto (111-96).

DALLAS MAVERICKS-DENVER NUGGETS 107-105

Dallas batte Denver sulla sirena: finisce 107-105 dopo una conclusione tanto meravigliosa quanto difficile di Kyrie Irving. Servito da Doncic, l'ex Cleveland e Brooklyn trova un canestro dalla media distanza con un gancio sinistro, il tutto mentre è marcato da Jokic. Una giocata che lascia tutti senza parole e che vale una vittoria fondamentale per Dallas, che aggancia Phoenix al settimo posto ad Est e si porta alla minima distanza dal sesto di Sacramento. Una sconfitta che vale invece la "retrocessione" in seconda piazza per Denver, che si arrende ad una super giocata nonostante i 23 punti di Murray e i 16 con 11 rimbalzi di Jokic. Sono 37 con 10 rimbalzi, invece, per Doncic e 24 per un super Irving.

WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 104-130

Boston domina il testacoda con Washington e si impone 130-104 e, con 15 partite d'anticipo, si qualifica per i playoff: 16, infatti, i match di vantaggio sul settimo posto di Philadelphia. Non c'è storia nella capitale: i Celtics volano sul +28 (81-43) dopo metà gara e la sfida è già in archivio. Decisivi i 30 punti realizzati sia da Jayson Tatum che da Hauser, che trova il suo massimo in carriera con 10 triple a referto. Inutili, invece, i 31 di Jordan Poole: i Wizards restano ultimissimi in classifica ad Est dopo la quarta sconfitte di fila.

MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS 140-129

Milwaukee batte 140-129 Phoenix nella riedizione delle Finals 2021. I Bucks dominano il primo tempo (82-58) e resistono, nella ripresa, al tentativo di rimonta dei Suns guidato dai 28 punti di Bradley Beal, ma la franchigia dell'Arizona incassa una sconfitta che vale l'aggancio subito al settimo posto ad Ovest da parte di Dallas. Solo 11 punti per Durant. Senza Antetokounmpo, a guidare i padroni di casa sono invece Lillard e Portis, entrambi a referto con 31 punti ma rispettivamente con 16 assist e 10 rimbalzi. Ad Est, Milwaukee è seconda con 44-24 di record.

LOS ANGELES CLIPPERS-ATLANTA HAWKS 93-110

Brutta sconfitta interna per i Clippers, battuti 110-93 alla crypto.com Arena da Atlanta. Gli Hawks chiudono i conti con un quarto d'anticipo visto l'88-62 dopo 36 minuti: non basta il 31-22 in favore dei padroni di casa nell'ultimo periodo, così come si rivelano inutili i 26 punti con 6 rimbalzi di Paul George e i 28 di Kawhi Leonard. A trascinare Atlanta, sempre in zona play-in ad Est, sono invece Dejounte Murray (21) e Hunter (20). Quarto ko nelle ultime cinque per i Clippers, che restano comunque quarti in classifica nella Western Conference.

DETROIT PISTONS-MIAMI HEAT 101-104

Non solo Irving: c'è anche un altro canestro decisivo sulla sirena ed è la tripla di Adebayo che vale il 104-101 di Miami, che beffa Detroit che aveva trovato il 101-101 a 42 secondi dalla fine con Cunningham, che chiude la sua partita con 17 punti. Sono invece 13 per Simone Fontecchio (5/12 dal campo, 2/7 dall'arco, 1/1 ai liberi), che proprio nel finale deve arrendersi insieme ai Pistons ad Adebayo che chiude a quota 20, mentre sono 30 per Robinson. Secondo successo di fila per Miami che resta settima insieme a Philadelphia nella Eastern Conference, dove invece Detroit è sempre penultima.

SAN ANTONIO SPURS-BROOKLYN NETS 122-115

San Antonio supera 122-115 all'overtime Brooklyn dopo il 110-110 dei tempi regolamentari. Protagonista assoluto, con 33 punti, 15 rimbalzi e 7 assist è ovviamente Victor Wembanyama, mentre sono 31 per Thomas tra le fila dei Nets. Le triple di Johnson e Schröder fissano il punteggio sul 110-110, poi è 12-5 per gli Spurs nel supplementare. Con questo successo, San Antonio resta comunque ultima nella Western Conference con 15-53 di record, mentre ad Est i Nets incassano il terzo ko di fila e si allontanano ulteriormente dal play-in, che ora rischia di distare ben cinque partite.

ORLANDO MAGIC-TORONTO RAPTORS 111-96

Orlando supera Toronto con il punteggio di 111-96: un match che viene indirizzato soprattutto dal 35-26 del terzo periodo dopo il 52-47 per i Magic all'intervallo lungo. Evidente la firma di Paolo Banchero: il rookie dell'anno in carica mette a referto 29 punti, aiutato anche dai fratelli Wagner, con Franz e Moritz che ne realizzano rispettivamente 22 e 14. Non bastano, invece, i 18 di Nwora e i 16 di Trent tra le fila dei canadesi, che restano fuori dalla zona play-in dell'Eastern Conference, dove invece Orlando, al terzo successo consecutivo, è quinta.